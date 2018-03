5 jaar cel geëist voor ramkraken bij Dreamland en MediaMarkt 09 maart 2018

02u34 0 Oostende Vier Roemeense ramkrakers riskeren in de Brugse rechtbank 5 jaar cel. In de Dreamland in Oostende stalen ze meer dan 30.000 euro aan smartphones en tablets, in de MediaMarkt in Roeselare bedroeg de totale buit zelfs 300.000 euro.

Het gerecht kwam de ramkrakers op het spoor na een brutale inbraak op 9 november 2014 in de Dreamland in Oostende. De daders kapten er een groot gat in de muur en gingen aan de haal met 32.410 euro aan smartphones en tablets. Twee maanden later werd in Schaarbeek een 36-jarige Roemeen opgepakt in een Mercedes die gebruikt werd bij voorverkenningen voor andere ramkraken in die periode. "Bij een ramkraak op de Dreamland in Doornik werd zijn DNA aangetroffen op een zaklamp", sprak de procureur. "De man zelf werd meermaals gezien op camerabeelden toen hij kort ging verkennen in de getroffen winkels." Samen met drie landgenoten komt hij in aanmerking voor zeven feiten. Zo pleegden ze op 14 juli 2014 een ramkraak op de Mediamarkt in Roeselare. Met een oude wagen die ze een dag eerder in Heule hadden gestolen, reden ze in op de etalage. Uiteindelijk maakten ze voor 300.000 euro aan smartphones en tablets buit. Ook bij ramkraken in Waregem, Kuurne, Doornik, Waterloo en Deinze werd voor tienduizenden euro's aan kledij en elektronica gestolen. De 36-jarige Roemeen kwam vanuit zijn thuisland naar Brugge voor zijn proces. Hij riskeert 5 jaar cel, maar vraagt de vrijspraak. "Die voorverkenningen waren voor hem een uitstap", pleitte zijn advocaat Johan Platteau. "Toen hij hoorde wat de bedoeling was, haakte hij af." Zijn kompanen zijn tot vandaag spoorloos. Ook voor hen werd 5 jaar cel gevraagd. Uitspraak op 12 april. (SDVO)