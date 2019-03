5.000 euro voor dienst Oncologie in Az Damiaan Leen Belpaeme

29 maart 2019

10u15 0 Oostende Tijdens de vernissage van de foto-exposite ‘Warriors against cancer’, die tot eind mei in de inkomhal van Az Damiaan te bezichtigen is, schonk Rotary Club Oostende ter Streep 5.000 euro aan de dienst Oncologie van het ziekenhuis.

“Deze schenking is onderdeel van een drieluik waarbij we, naast deze gift aan Az Damiaan eveneens het kankeronderzoek van prof. dr. Hetty Helsmoortel en het initiatief Warriors against cancer ondersteunen”, aldus voorzitter van Rotary Club Oostende ter Streep Johan Herpelinck. “Met het geschonken bedrag zullen we binnenkort virtuele realitybrillen kunnen inzetten bij onze patiënten”, vertelt dokter-oncoloog Isabelle Spoormans. “Enerzijds zullen de patiënten tijdens een lange chemokuur of een vervelende behandeling in een virtuele omgeving kunnen ontspannen. Anderzijds zullen we hen instructiefilmpjes kunnen tonen waarbij ze in 360 graden ontdekken hoe bijvoorbeeld een isotopenonderzoek plaats vindt.”