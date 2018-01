46 nieuwe bomen voor het stadscentrum 24 januari 2018

02u42 0 Oostende Het Wapenplein wordt voorbereidt om bomen te planten. In totaal komen er 46 nieuwe bomen in de binnenstad.

Ook de aanleg in de Jozef II-straat en aan de Peperbusse zijn gestart en tegen juni is deze vergroening klaar. Er komen ook bomen in de Langestraat, de Hofstraat, de Dekenijstraat, de Kerkstraat en de Christinastraat.





Het Wapenplein krijgt als centraal plein drie grote platanen. "We kiezen op het Wapenplein bewust voor drie bomen die echt groot kunnen worden. Het zijn ook mooie bomen, die het plein extra zullen accentueren. Bovendien zijn ze windbestendig, kunnen ze goed tegen de schommelingen van ons klimaat en zorgen ze voor een nieuw ecosysteem', aldus schepen Jean Vandecasteele.





"In dit ecosysteem zorgen de bomen voor een beter klimaat in de stad, ze kunnen water vasthouden en zo ook wateroverlast helpen voorkomen en ze houden fijn stof vast."





Dergelijke grote bomen installeren in het stadscentrum vraagt wel enige inspanning. "Elke vierkante meter is verhard en ondergronds lopen heel wat leidingen. Het wordt dus een heel secuur werk om de plantvakken op de gewenste locatie te installeren." De kostprijs voor deze vergroening wordt geraamd op 1, 2 miljoen euro. (LBB)