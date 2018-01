42 pientere leerlingen behalen diploma Techniekacademie 02u37 6 Foto Timmy Van Assche

42 leerlingen behaalden hun diploma van de Techniekacademie. Het initiatief, een samenwerking tussen het stadsbestuur en hogeschool Vives, dompelt kinderen van 10 tot 12 jaar onder in de wereld van techniek en technologie. Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar worden uitgedaagd. Ze maakten bijvoorbeeld shampoo, bruisballen en haargel en programmeerden zelfs een robot. Daarnaast gingen ze op bedrijfsbezoek naar Flanders Bakery in Oostende. Professionele mentoren stonden in voor de begeleiding. "Uit de bachelorproef van Vives-studenten leren we dat de interesse in techniek bij leerlingen stijgt. Anderzijds denken ze minder genderstereotiep over techniek en verruimen ze hun visie", besluit schepen Tom Germonpré (sp.a).





(TVA)