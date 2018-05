400 palen in de grond om het zwembad te 'dragen' 31 mei 2018

02u32 1 Oostende De werken voor het zwembad in Oostende zijn op 15 maart gestart op de hoek van de Northlaan en de Nieuwpoortsesteenweg. Het terrein werd de voorbije maanden klaargemaakt en nu volgt het inschroeven van 400 palen in de grond die de stabiliteit van het gebouw moeten garanderen.

"De palen moeten het gebouw dragen. De last van het gebouw met het zwembad en appartementen is te zwaar voor de grond. Er worden daarom palen in de grond geschroefd tot 20 meter diepte. De palen komen op de drukvaste grondlaag", licht projectleider van Sportbuilder toe. Er kunnen 9 palen per dag in de grond gestoken worden. "Er wordt nu een tweede dergelijke machine gezocht om het tempo te kunnen opvoeren. We kunnen ondertussen wel verder uitgraven." De werken hebben een vertraging opgelopen. "Door problemen met de machine die de palen moet in de grond doen, lopen we momenteel achter op schema. We hopen dat weliswaar in te halen tegen dat de kelder afgedekt wordt in december." De werken voor het nieuwe zwembad kunnen op veel interesse rekenen. "We merken wel dat de buurt geïnteresseerd is. Als we iets gaan drinken op de zeedijk krijgen we ook al veel vragen over wanneer het klaar zal zijn", lacht de projectleider. Op de oplevering is het weliswaar nog wachten tot het voorjaar van 2020. Op de site komen naast het zwembad ook 22 koopappartementen van WoonWel en een ondergrondse parking met 69 parkeerplaatsen. (LBB