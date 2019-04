40 maanden cel voor twintiger die eigen café in brand stak: eigenaars wachten nog steeds op excuses Mathias Mariën

04 april 2019

10u18 0 Oostende De voormalige uitbater van café Borneo in Oostende is veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan 25 met uitstel, omdat hij eind 2017 zijn zaak in brand stak met een vuurpijl. A.J. (28) zelf blijft dat nochtans ontkennen. De eigenaars van het totaal vernielde pand wachten nog steeds op excuses en krijgen een provisionele schadevergoeding van 1 euro toegekend. “Hardwerkende mensen worden de dupe van zo’n kerels”, zucht het koppel.

A.J. (28) kwam donderdagochtend persoonlijk zijn straf aanhoren in de Brugse rechtbank. Tijdens de vorige zitting vroeg zijn advocaat Johan Platteau om de vrijspraak. “Als je mijn cliënt schuldig verklaart, zou ik graag in het vonnis zien welke bewuste handeling hij precies uitvoerde om de brand te stichten. Niemand in het dossier heeft gezien dat mijn cliënt de vuurpijl in brand stak. De vuurpijl is zelfs niet in beslag genomen en werd niet beschreven in het dossier. Ik stel mij ernstige vragen bij het gevoerde onderzoek”, klonk het verweer toen. De rechter achtte de opzettelijke brandstichting echter wél bewezen en veroordeelde de twintiger tot een celstraf van 40 maanden, waarvan 25 maanden met uitstel. Dat is wél een fikse strafvermindering, aangezien de brandstichter bij verstek aanvankelijk werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar.

Geen excuses

De zware brand verwoestte op 24 november 2017 het volledige pand in de Sint-Franciscusstraat in Oostende. Cafébaas A.J. (28) was er kort na de middag volledig doorgedraaid na een huiselijke ruzie. Hij dreigde ermee uit het leven te stappen. Even later vloog de zaak in brand. Volgens het Openbaar Ministerie had de twintiger zelf brand gesticht door middel van een vuurpijl. Hij loste ook enkele schoten richting politie met een alarmpistool. Voor Brecht Desmedt en zijn vrouw Anouchka Borges uit Bovekerke betekende de brand een financiële ramp. Zij waren pas enkele dagen eigenaar van het pand, toen A.J. het in brand stak. “De kosten swingen de pan uit. We moeten blijven afbetalen, maar alle huurcontracten zijn stopgezet”, getuigde Brecht destijds in deze krant. Vlak voor het vonnis liet het koppel verstaan dat ze hopen dat de brandstichter de straf zou krijgen die hij verdient. Sinds de verwoestende brand kregen ze bovendien nog geen excuses.

Dupe

“Hardwerkende mensen zoals wij zijn de dupe van zo’n kerels”, zegt het misnoegde koppel. “In het verleden heeft hij al genoeg voorwaardelijke straffen gekregen (de brandstichter heeft al een strafverleden voor onder andere valse bommeldingen, red.) om van te leren. Blijkbaar dringt het echt niet door. De slachtoffers blijven nu weer in de kou staan. Justitie laat op deze manier opnieuw een gevaar voor de maatschappij vrij rondlopen. Ze zullen dan later weer verschieten als er slachtoffers vallen.”