4 jaar voorwaardelijk na overdosis ex-vriendin 06 maart 2018

Een 52-jarige Oostendenaar heeft een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar gekregen. Hij leverde de drugs waardoor zijn ex-vriendin om het leven kwam. John G. belde op 29 juni vorig jaar de hulpdiensten op. Zij troffen in zijn appartement langs de Adolf Buylstraat het levenloze lichaam aan van T.A. "Zij bleek om het leven gekomen door een overdosis heroïne, maar had ook een cocktail van methadon, amfetamines en antidepressiva in haar bloed", stelde de procureur. "Wekelijks trok de beklaagde naar Nederland om zijn drugs op te halen, maar bij de politie stond hij niet gekend voor drugsfeiten. Het slachtoffer kreeg haar drugs via G. Hij is al die tijd door de mazen geglipt." G. zweeg liefst 20 uur over het overlijden van z'n ex-vriendin. Voor hij de hulpdiensten belde, wiste hij alle sporen in zijn appartement. De nabestaanden van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij en kregen in totaal 16.000 euro toegekend. (SDVO)