4 jaar cel voor brandstichtster Hazegras 12 juni 2018

02u37 3 Oostende Een 61-jarige vrouw uit Oostende heeft vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, gekregen voor vier brandstichtingen vorige zomer in de wijk Hazegras. Karin V. werd onder meer een absoluut alcoholverbod opgelegd. Voor vier andere branden is ze vrijgesproken.

De wijk Hazegras in Oostende werd vorige zomer geteisterd door een brandstichter. Karin V. kwam al snel in het vizier van de speurders. In 2014 werd de vrouw immers al eens verdacht van een brandstichting in de streek rond Aarlen in de provincie Luxemburg. V. zou er een hooiberg in de fik gestoken hebben, maar werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld.





De Ra

Toen op 11 juli brand werd gesticht in de kelder van appartementsgebouw De Ra, waar ze woonde, ontstonden dan ook al snel vermoedens in haar richting. Nadat in de nacht van 28 op 29 augustus ook een Audi en Volkswagen Golf in brand werden gestoken in de buurt, werd V. opgepakt. Het parket vervolgde haar ook voor drie in brand gestoken fietsen in De Ra en vier brandstichtingen in inkomhallen van flatgebouwen in de buurt. "Bij een van de branden werd een halve petfles teruggevonden en in de flat van de beklaagde troffen we lege petflessen aan", sprak de procureur. "In haar handtassen zaten verscheidene stukken stof en tegen een vriendin kondigde ze de feiten als het ware aan."





Gebrek aan bewijs

V. bekende dat ze de twee wagens in brand stak, maar bleef de andere feiten ontkennen. De rechtbank veroordeelde haar gistermorgen enkel voor de branden van de voertuigen, de fietsenstalling en de inkomhal van het appartementsgebouw waar ze woonde.





Voor de overige feiten werd de vrouw vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen. In het onderzoek naar de branden in de kelder van De Ra kwam met Michael H. immers ook een andere verdachte in het vizier van de speurders. Hij werd in het verleden nog vrijgesproken voor negentien brandstichtingen, maar werd in dit dossier niet vervolgd. (SDVO)