3D expo staat dit jaar in het teken van FC De Kampioenen Leen Belpaeme

05 april 2019

14u52 0 Oostende De nieuwe expo voor deze zomer in Kursaal Oostende is bekend. Voor het derde jaar op rij organiseert Patrick Mortier er een expo voor gezinnen rond 3D. Deze zomer is er een exclusieve samenwerking met de televisiezender één rond F.C. De Kampioenen.

De razend populaire tv-serie was vijf jaar geleden al eens het thema, maar deze keer is het vooral gericht op stripdecors van tekenaar Hec Leemans. Daarnaast is er ook aandacht voor de tv-reeks en de vier succesvolle films. De bezoekers gaan kunnen deelnemen en poseren in de vele decors en verschillende 3D-animaties. De doe-expo van 3.000 m² wordt gevuld met weetjes, geheim en exclusief materiaal rond de acteurs. De bezoekers zullen zelf stripscènes kunnen manipuleren door een bepaalde houding aan te nemen of een tekstballon te kiezen. Op bepaalde plaatsen moet je zelfs acteren in een levensgrote strip. Licht en geluid zullen de expo extra aankleden. De bezoekers zullen vooral opnieuw veel foto’s kunnen nemen.

Tijdens de periode van 3 juli tot 1 september zullen er ook verschillende ‘meet & greets’ aangekondigd worden met de acteurs en de tekenaar. Er is één toegangsprijs voor iedereen vanaf vier jaar oud, die bedraagt 11 euro. “We zijn blij dat er opnieuw een gezinsexpo is in het Kursaal deze zomer. De samenwerking tussen 3D World, Hec Leemans en één is zeker een succesvolle combinatie. We verwelkomen F.C. De Kampioenen met open armen”, zegt Bart Tommelein, voorzitter van vzw Kursaal.