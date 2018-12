39 jongens en meisjes krijgen diploma Techniekacademie Timmy Van Assche

12 december 2018

17u01 0 Oostende 39 kinderen - 31 jongens en acht meisjes - kregen hun diploma van de Techniekacademie uitgereikt.

De Techniekacademie is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en technologie. In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar in Oostende uitgedaagd om met techniek problemen op te lossen. Zo maakten ze een voederhuisje, schakelden ze lampen, staken ze nachtklok ineen en werd zelfs een robot geprogrammeerd. Professionele techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. De techniekacademie vond plaats in ’t Bosjoenk op woensdagnamiddag, in twee groepen. “De Techniekacademie heeft impact”, zegt schepen Tom Germonpré (Sp.a). “Uit de Bachelorproef van VIVES-studenten leren we dat kinderen na deelname meer ambitie hebben om een technische job te doen. Ze denken ook minder genderstereotiep denken over techniek.” Meer info: www.techniekacademie.be .