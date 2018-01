38 flats exclusief voor eenoudergezinnen 31 januari 2018

02u50 0

Het woonproject Condor van Vastgoedgroep Degroote aan de Torhoutsesteenweg in Oostende is klaar. Vanaf donderdag nemen de eerste huurders er hun intrek.





Degroote sloot met het Sociaal Verhuurkantoor een overeenkomst voor een periode van 27 jaar om de appartementen te verhuren. Van de 52 appartementen worden er 38 voorbehouden voor eenoudergezinnen. "De stad heeft een groot aandeel eenoudergezinnen en deze groep heeft het niet altijd makkelijk om een betaalbare en aangepaste woning te vinden op de private markt. Vandaar de beslissing om deze woningen voor te behouden voor deze doelgroep", zegt Nancy Bourgoignie, schepen van Wonen en voorzitter van het Sociaal Verhuurkantoor. Alle flats beschikken over een eigen terras, afzonderlijke berging om een wasmachine te plaatsen en een grote gemeenschappelijke fietsenstalling. (LBB)