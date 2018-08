37 maanden voor voor verslaafde die voorschriften steelt 14 augustus 2018

Een 35-jarige man uit Oostende heeft 37 maanden cel gekregen voor meerdere diefstallen, ook met geweld, en voor poging tot oplichting. Op 14 mei ging de man binnen bij een huisarts in Brugge en stal daar twee voorschriftenboekjes. De man vulde verschillende voorschriften in en trok er mee naar een apotheker in Brugge. Hij probeerde verschillende fentanylpleisters te kopen. Die zijn erg populair bij heroïnegebruikers als goedkoop alternatief, maar zijn heel verslavend en bovendien vijftig keer krachtiger dan heroïne zelf. Begin dit jaar overleed nog een Oostendse vrouw in een kraakpand aan een overdosis. De apotheker verwittigde de politie. Die kon de man oppakken. Hij stond samen terecht met een koppel uit Oostende. Op 5 maart hadden ze in Brugge aangebeld bij een winkelier. Ze eisten geld om drugs te kopen, sloegen de man tweemaal met zijn hoofd tegen de deur en stalen 50 euro uit de kassa. Diezelfde nacht nog beroofden ze in Oostende een man van een halsketting en een trouwring. Voor die feiten krijgt het koppel 27 maanden cel. (JHM)