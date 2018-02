37 maanden cel voor dief die geklist werd met lokfiets 09 februari 2018

02u31 3

Een 37-jarige man uit Bredene heeft in de Brugse rechtbank 37 maanden cel gekregen voor vijf fietsdiefstallen en één poging in Oostende afgelopen zomer. "Hij is op z'n eentje een criminele organisatie", zei de procureur over Bouchaib Z. Niet verwonderlijk, want zijn naam duikt bij de Oostendse politie op bij honderd interventies en op 57 pv's. Op 8 september werd Bouchaib Z. op heterdaad betrapt toen hij de lokfiets van de politie wilde stelen, een fiets met ingebouwde gps. Tijdens zijn verhoor bekende de man 25 fietsdiefstallen, maar uiteindelijk werden er echter maar bewijzen gevonden voor zes feiten. Bouchaib Z. zit sinds zijn arrestatie in de cel. "Mijn cliënt stal fietsen om ze te verkopen", pleitte zijn advocaat. "Het geld gebruikte hij daarna om drugs te kunnen kopen." (SDVO)