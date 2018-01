350 euro gestolen van 'lieve tankshopuitbaatster' 24 januari 2018

02u47 0 Oostende Tot driemaal toe benadrukte de 32-jarige F.A. gisteren bij de strafrechter in Brugge dat de uitbaatster van de shop van een tankstation, waar ze geld stal, een lief meisje is.

"Ik ken haar goed, dat is echt een lief meisje. Vandaar dat ik zoveel problemen had met de diefstal."





Op 30 juni vorig jaar ging F.A. met haar vriend K.D. naar VTshop van slachtoffer S. Ze hielden de vrouw bezig, stalen een pakje kauwgom en graaiden een stapeltje van 350 eurobiljetten mee. De diefstal werd vastgelegd op camerabeelden en twee dagen later belde F.A. zelf naar het slachtoffer om de diefstal op te biechten.





"Het was K.D. die het geld stal, ik enkel de kauwgom. Ik wist echt dat hij dat ging doen, hij was zot. S. is echt een lief meisje", sprak F.A. Ze riskeert niettemin een celstraf. S. vroeg een schadevergoeding van 100 euro. Vonnis op 20 februari. (JHM)