35 voorstellen om samen armoede aan te pakken 19 juni 2018

Ieders Stem Telt, een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties heeft een manifest opgemaakt met 35 voorstellen om armoede aan te pakken in de volgende legislatuur. Er werd volgens de organisaties al veel geïnvesteerd in de afgelopen zes jaar om armoede aan te pakken maar toch is het hoge aantal maatschappelijk kwetsbare mensen in Oostende de afgelopen jaren nog verder toegenomen. "Vandaag bestaan er al heel wat initiatieven om armoede te bestrijden. Die leiden zeker tot goede resultaten, maar jammer genoeg ook vaak tot tegenstrijdigheden, overlap en verspilling van energie en middelen. Om die versnippering tegen te gaan, pleiten we voor één plan om armoede te bestrijden en één schepen met een mandaat om armoede in elk beleidsdomein aan te pakken ", klinkt het eensgezind. Bij de voorstellen onder andere een pleidooi om het aantal transitwoningen voor mensen in nood uit te breiden en de vraag om een permanente nachtopvang voor daklozen te organiseren. Op het vlak van werk wordt dan weer gevraagd om meer te investeren in sociale economie. Ieders Stem Telt wijst ook op de noodzaak om brugfiguren in het secundair onderwijs in te voeren, vraagt een wijkgezondheidscentrum voor elke wijk, flexibele kinderopvang en een toegankelijk jongerencentrum. Er moet ook extra opvang komen voor minderjarigen. (LBB)