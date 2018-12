35 procent van dagtoeristen aan de kust zijn West-Vlamingen Leen Belpaeme

12 december 2018

11u17 0

Provinciebedrijf Westtoer dook in hun cijfers en onderzocht wie de kusttoeristen zijn en wat ze hier doen. Er werd daarbij vooral ingezoomd naar de toeristen uit Vlaanderen. 65 procent van alle kusttoeristen zijn immers Vlamingen. Samen met Wallonië is dit de belangrijkste markt voor de Kust. Opvallend is dat ook heel wat West-Vlamingen voor een dagje naar de zee komen. Het gaat om 35 procent van alle Vlaamse dagtoeristen. Vooral Koksijde, Nieuwpoort en Oostende vallen bij hen in de smaak.

In 2017 ontving de Kust 14,4 miljoen Vlaamse toeristen voor één of meerdere dagen. Samen besteedden ze 1,8 miljard euro tijdens hun verblijf aan zee, goed voor 64 procent van de 2,8 miljard omzet die het Kusttoerisme genereert. Het Kenniscentrum van Westtoer bekeek de cijfers per provincie en merkte daarbij op dat West-Vlaanderen een belangrijk doelpubliek is om in eigen provincie te genieten van de kust. “4,1 miljoen van de dagtoeristen kwam immers uit West-Vlaanderen, goed voor 35 procent van alle Vlaamse dagtoeristen. Zij gingen bij voorkeur op bezoek in Oostende, Nieuwpoort en Koksijde. Bij de verblijfstoeristen ligt het aantal een pak lager. Vorig jaar brachten 110000 inwoners uit West-Vlaanderen één of meerdere nachten door in een commercieel verblijf of 8 procent van alle Vlaamse verblijfstoeristen. 22 procent komt uit Oost-Vlaanderen, 27 procent uit Antwerpen, 28 procent uit Limburg en 25 procent uit Vlaams Brabant”, licht Darline Vandaele, teammanager Kenniscentrum toe. West-Vlamingen zijn dan weer wel belangrijke tweede verblijvers. Ongeveer17.900 eigenaars van tweede verblijven aan de kust zijn afkomstig uit West-Vlaanderen of 26 procent van alle Vlaamse eigenaars. Hier zijn Koksijde, Knokke-Heist en Middelkerke de populairste kustgemeenten voor een tweede verblijf.

Grote tevredenheid

De West-Vlamingen zijn ook trouwe bezoekers. “70 procent bracht in de laatste drie jaar al een bezoek aan zee tegenover 30 procent die een eerste bezoek bracht. 87 procent is ook van plan om terug te komen. 72 procent is zeer tot uiterst tevreden. De motieven om naar de kust te komen is vooral om tot rust te komen. 38 procent komt voor de nabijheid, 37 procent voor de zee en het strand, 32 procent voor de gezonde zeelucht, 29 procent voor de gezellige vakantiesfeer en 22 procent voor de kindvriendelijke bestemming. De helft van alle reisgezelschappen heeft ook kinderen bij”, merkt Vandaele nog op.

Als ze hier zijn houden de West-Vlamingen zich vooral bezig met kuieren op de dijk, ze drinken iets, gaan op restaurant, zonnen en luieren op het strand en shoppen. 423,3 miljoen euro van het totale budget dat uitgegeven wordt aan de kust is dan ook afkomstig van de West-Vlamingen. Enkel de Oost-Vlamingen geven nog iets meer uit met 448 miljoen euro.