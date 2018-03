314 zonnepanelen op stadhuis Oostende 23 maart 2018

Er werden afgelopen weken 314 zonnepanelen geplaatst op het dak van het stadhuis. De installatie zal voldoende groene stroom leveren om ongeveer 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik van het stadhuis te dekken. De plaatsing kadert binnen het Energiezorgplan, dat als doel heeft om de belangrijkste stadsgebouwen in Oostende energiezuinig te maken. "Het totale kostenplaatje van de ingrepen wordt geraamd op 2 miljoen euro. Dankzij de gerealiseerde energiewinsten wordt deze investering op 10 jaar tijd terugverdiend", zegt schepen Tom Germonpré. In 2017 werd het dak van het stadhuis volledig gerenoveerd en voorzien van nieuwe dakisolatie. Op een scherm in de inkomhal van het stadhuis zal de actuele opbrengst, de totale opbrengst sinds de start van de installatie en de vermeden CO2-uitstoot getoond worden. Zo kunnen burgers en bezoekers de productie van zonne-energie op het stadhuis mee volgen. (LBB)