30 maanden effectief voor man die driewieler mindervalide steelt 02 maart 2018

Een 36-jarige man uit Oostende, die al in voorhechtenis zit voor brandstichting, krijgt 30 maanden effectieve celstraf voor minstens zes diefstallen. Andy H. pikte vooral fietsen uit garageboxen en aan jeugdherbergen in Oostende en Middelkerke. Op 19 juli vorig jaar ging hij zelfs aan de haal met de driewieler van een mindervalide man, zijn enige vervoersmiddel. Die driewieler werd later teruggevonden en kon teruggegeven worden. Bij de zesde diefstal werd de man herkend op camerabeelden aan een café en zo kon de politie hem opsporen. In zijn garage troffen ze tal van fietsen en onderdelen aan. De man verwisselde die stukken, gaf ze een nieuw kleurtje en verkocht ze verder. Nog in zijn garage werd een gestolen bankkaart gevonden, net als pasfoto's. Die stal hij van een jonge vrouw, 'omdat hij haar een mooi meisje vond'. H. werd al liefst 11 keer veroordeeld voor diefstallen. Momenteel zit hij overigens in voorhechtenis wegens brandstichting. Vorige zomer werden in Oostende meerdere branden gesticht, ook in garageboxen. De man wordt ervan verdacht minstens in één garagebox vuur te hebben aangestoken. (JHM)