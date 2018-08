30 maanden cel voor Roemeense pooier 22 augustus 2018

Een 30-jarige Roemeen uit Oostende zit opnieuw in de cel omdat hij zijn vriendin in de prostitutie zou gedwongen hebben. Zijn aanhouding werd met een maand verlengd. In maart kreeg Daniel T. al eens 30 maanden voor dezelfde feiten. Na een controle in de vitrines op 't Hazegras bleek zijn vriendin aan het werk zonder identiteitskaart. De speurders ontdekten dat T. zijn vriendin ook aanbood op de website Redlights en in de Obar in Sint-Martens-Latem. (SDVO)