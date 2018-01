30 maand gevraagd voor man die mindervalidefiets stal 26 januari 2018

02u54 0

Middelkerke





Een 36-jarige man uit Oostende riskeert 30 maanden cel na herhaaldelijke diefstallen. Andy H. pikte op verschillende data fietsen in Oostende en Middelkerke.





Zo stal hij op 19 juli zelfs een driewieler van een mindervalide man die gestald was aan een jeugdherberg. Zonder schroom nam de man de fiets mee met de bedoeling die te verkopen. Op camerabeelden van de jeugdherberg werd hij duidelijk herkend. Eerder stal hij al fietsen en brak hij enkele garageboxen open. Tot slot stal hij ook een bankkaart uit de portefeuille van een jonge vrouw in Oostende en ging aan de haal met haar pasfoto's. Daar had hij een bijzondere verklaring voor.





"De bankkaart wilde ik niet gebruiken om geld af te halen, maar enkel om een lijntje coke te snuiven. En de foto's wilde ik hebben omdat ik het een mooi meisje vond."





De man liep in het verleden al 11 veroordelingen op, vooral voor diefstallen, en zat de afgelopen jaren meer in de cel dan erbuiten. Hij zit momenteel in de gevangenis als verdachte van een brandstichting in een garagebox vorige zomer. Vonnis op 1 maart. (JHM)