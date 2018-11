30-jarige blijft maand langer vast voor moord op vriend 08 november 2018

02u23 1

Een 30-jarige Oostendenaar blijft een maand langer in de cel voor de moord op zijn vriend. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Tommy J. gaf vorige maand onderdak aan Will Deweert (55) in zijn appartement langs de Jules Peurquaetstraat. De vijftiger was net vrijgelaten uit het psychiatrisch centrum Sint-Amandus. Samen met J. zou hij de middag voor zijn dood nog op zoek gegaan zijn naar een appartementje in Oostende. 's Nachts kregen de twee woorden. Volgens J. zou Deweert hem geduwd hebben, waarop hij een steakmes had genomen en hem in het hart gestoken had. "Ik wilde hem nooit dood", verklaarde de dertiger aan de speurders. De man was, net als het slachtoffer, onder invloed en viel na de steekpartij in slaap. Toen hij wakker werd, probeerde hij het slachtoffer nog tevergeefs te reanimeren. Uiteindelijk belde hij zelf de hulpdiensten. De Oostendenaar moet binnenkort herverhoord worden. Daarna volgt wellicht een reconstructie. (SDVO)