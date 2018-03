3 maanden cel voor niet-betaalde taxirit 10 maart 2018

Een 21-jarige Gentenaar heeft in de Brugse rechtbank 3 maanden cel gekregen voor een niet-betaalde taxirit van 155 euro. G.M. nam vorig jaar een taxi van Oostende naar Gent. Bij het vertrek vertelde de man de bestuurster een triest verhaal over zijn grootvader. "Hij maakte haar wijs dat zijn opa op intensieve zorgen lag om medelijden te werken", sprak de procureur. G.M. had naar eigen zeggen geen geld bij en legde zelfs zijn portefeuille op het dashboard van de taxi om vertrouwen te winnen. De taxichauffeur stemde in met de rit, maar bij aankomst aan het station van Gent nam M. de benen. Zijn identiteitskaart bleef in de taxi liggen, waardoor de politie hem kon identificeren. Op zijn proces kwam hij nooit opdagen. De 155 euro voor de taxirit moet de twintiger nu terugbetalen aan de bestuurster. (SDVO)