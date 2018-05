3.800 euro voor vzw Tejo dankzij The Empty Shop 15 mei 2018

03u02 0

The Empty Shop bracht 3.800 euro op voor vzw Tejo. Er werden heel wat kleren ingezameld in een leegstaand winkelpand in de Alfons Pieterslaan om ze daarna weer te koop aan te bieden. Er werden in totaal 3.500 kledingstukken ingezameld. 500 daarvan werden verkocht. De rest van de kledij wordt gedoneerd aan Oxfam Solidariteit. "We hoopten zelf op een opbrengst van zo'n 3.000 euro, dat we daar een stevig stuk boven gaan, stemt ons dan ook bijzonder blij. Binnen vzw Tejo zullen deze middelen nu gebruikt worden voor opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers, voor materiaalkosten, en voor de verdere uitbreiding van hun werking", vertellen Aaron Ooms en Peter Desnerck.





(LBB)