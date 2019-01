28 transmigranten opgepakt bij gecoördineerde actie in Oostende Bart Boterman

18u28 0 Oostende Tijdens een politieactie in Oostende, gericht op transmigratie, zijn woensdagavond liefst 28 transmigranten zonder papieren opgepakt. Volgens Carlo Smits, woordvoerder van de Lokale Politie Oostende, werden op verschillende locaties kleine groepjes aangetroffen. “Waaronder een gezin met kinderen van 3, 5 en 9 jaar”, aldus de commissaris.

De gecoördineerde politieactie in samenwerking met Dienst Vreemdelingenzaken duurde van 18 tot 23 uur. Er werden extra manschappen ingezet om een ruim gebied te kunnen screenen. “Allen werden administratief van hun vrijheid beroofd. 22 van de 28 aangetroffen transmigranten waren mannen. 25 van de opgepakte transmigranten, onder wie het gezin, kreeg van Dienst Vreemdelingenzaken een bevel om het land te verlaten”, aldus Smits. Ze mochten dus met een papier in de hand beschikken. “Drie personen werden overgebracht naar het Centrum voor Illegalen in Brugge in afwachting van een verdere behandeling van hun dossier”, besluit Smits.

Volgens korpschef Philip Caestecker is er de laatste tijd een stijging in het aantal aangetroffen transmigranten in politiezone Oostende. “Maar hoe meer acties, hoe hoger de cijfers natuurlijk. Dus die kunnen enigszins een vertekend beeld geven”, aldus de korpschef. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé uitte enkele dagen geleden in onze krant nog zijn bezorgdheid over de situatie in Oostende als de ferrylijn naar Ramsgate een feit zou zijn. Dat zou voor een nog grotere aantrek van transmigranten zorgen. “Daar zijn wij ons uiteraard van bewust. Er zijn al tal van veiligheidsmaatregelen genomen zoals tien extra politiemensen, extra hekwerk in de haven en apparatuur voor detectie. Maar het zal ongetwijfeld voor een toestroom zorgen. Wij proberen ons daarop voor te bereiden”, aldus Caestecker.

Ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is er zich bewust van. “In overleg met de andere overheden wordt de veiligheid in en om de haven verzekerd. Maar we gaan niet op de zaken vooruitlopen. Onze eerste bezorgdheid is het financiële plaatje van de ferry. Als we geen garanties krijgen over rendabiliteit, kan de ferry er überhaupt niet komen", aldus Tommelein.