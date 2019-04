27 pinguïns geland op luchthaven Oostende: koop er één en steun het Blauwe Kruis (prijzen van 200 tot 10.000 euro) Timmy Van Assche

06 april 2019

14u11 0 Oostende Tot eind dit jaar vatten er 27 pinguïns post op de internationale luchthaven Oostende-Brugge. ‘The travelling penguin family’ is een opvallende kunstinstallatie van artiest Hannes D’Haese. Ook kunstenaars Siegfried Vynck uit Oostende en Nicholas Van Varenberg, zoon van Jean-Claude Van Damme, werken aan het project mee. Het grote publiek kan de pinguïns kopen, de opbrengst gaat integraal naar dierenasiel het Blauwe Kruis van de Kust.

Het Blauwe Kruis, het bekende dierenasiel in het Maria-Hendrikapark, bereidt al een tijdje een nieuwbouw voor. Iedereen kan deuren, kooien, vloeren, tafels en stoelen kopen en zo het project sponsoren. “We onderhouden ook goeie contacten met bedrijven in de regio, waaronder de luchthaven”, vertelt ondernemer en voorzitter van het dierenasiel Fabrice Goffin. “We zaten met hen samen en gingen aan het brainstormen over hoe we het asiel en de luchthaven samen in de kijker konden zetten. Gezien schilder James Ensor 90 jaar geleden een van de bezielers van het asiel was, besloten we een kunstproject op poten te zetten.” En met succes. Hannes D’Haese, een kunstenaar die kleurrijke werken maakt rond solidariteit, respect en verdraagzaamheid, stelt in de inkomhal boven de infobalie 27 pinguïns tentoon. Allemaal unieke stukken die je ook kan kopen. De opbrengst gaat integraal naar het Blauwe Kruis.

“Duidelijke boodschap”

Hannes D’Haese bracht ook Nicholas Van Varenberg mee naar de opening op de luchthaven van Oostende. Nicholas is niet alleen de zoon van acteur en spierbundel Jean-Claude Van Damme, maar ook een zeer talentvol kunstenaar in Los Angeles. Hij werkte twee pinguïns op geheel eigen wijze bij. En ook Oostends kunstenaar Siegfried Vynck, vooral bekend van zijn graffitikunst, decoreerde een blanco pinguïn. “Ik ben ontzettend blij aan dit mooie project te mogen deelnemen”, vertelt Vynck. “Ik ben al 25 jaar vegetariër en begaan met het klimaat. Dit kunstproject zet de problematiek duidelijk in de kijker.” Ook de werken van Vynck en Van Varenberg worden verkocht voor het goede doel.

“Kunst verbindt”

Naast de pinguïns komen later dit jaar enkele ‘pop art’-schilderwerken bij de check-inbalies op de luchthaven. “Hoe subjectief kunst ook is, het is objectief te stellen dat kunst mensen verbindt”, vertelt luchthavendirecteur Marcel Buelens. “Als locatie om te exposeren bieden wij een breed draagvlak en omarmen we iedereen. Kunst en dieren zijn een mooie aanwinst op onze (kind)vriendelijke luchthaven.”

Te koop

De beeldjes zijn prachtig ingekleurd en bevatten allemaal een boodschap, zoals ‘save the planet’ of ‘love is making te world a better place’. Het kleinste beeldje is 30 centimeter groot en kost 200 euro, het grootste meet maar liefst 1,80 meter en kost 10.000 euro. Later komen nog speciale edities op de markt. De beelden zijn te koop via het Blauwe Kruis van de Kust in de Cederdreef 1, vanaf volgende week kan je ook online bestellen via www.dierenasieltekoop.be en www.hetblauwekruiskust.be. Intussen heeft het dierenasiel zo’n 45 procent ingezameld van de benodigde 600.000 euro eigen middelen om een nieuw asiel te bouwen. Het stadsbestuur betaalt de overige 500.000 euro.