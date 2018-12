24-jarige Afghaan riskeert vier jaar cel voor verkrachting buurvrouw Jeffrey Dujardin

20 december 2018

17u44 0 Oostende Een Afghaan heeft zich voor het Gentse hof van beroep moeten verantwoorden voor de verkrachting van zijn buurvrouw in Oostende. Hij riskeert 4 jaar cel.

De feiten vonden plaats in een appartementsblok in de Wittenonnensraat in Oostende in 2015. De 24-jarige Samiulah M. woonde al een paar maanden in het appartementsgebouw met enkele anderen. Geregeld gooiden ze afval op het terras van de onderbuurvrouw. Toen de vrouw hen erover aansprak, beloofden ze het te komen ophalen. In de nacht van 7 op 8 januari 2015 liep het uit de hand. Ze kwamen met zes haar flat binnen, vier vertrokken nadien. De twee die achterbleven, verkrachtten de vrouw op het bed. In eerste aanleg kreeg de man vier jaar cel, maar volgens de advocaat van M., Walter Van Steenbrugge, is er te weinig bewijs.

“Dit is een onzorgvuldig onderzoek geweest”, zegt hij. “Er zat ook geen logica in haar verklaringen, ze moeten met een korrel zout genomen worden. Er is weinig bewijslast tegen mijn cliënt. Enkel op het hoeslaken werd zijn DNA gevonden. De echte dader is volgens mij nog niet gevonden.”

De advocate van het slachtoffer zag dat anders, “De beklaagde verklaarde dat hij daar nooit is geweest, maar er is wel sperma gevonden op het hoeslaken. In conclusies suggereert de verdediging zelfs dat de echte daders sperma van hem daar zouden gesmeerd hebben. Hoe absurd is die stelling?” Ook de procureur-generaal twijfelt niet, “Er zijn duidelijk aanwijzingen dat hij de dader is.”

Uitspraak op 25 januari.