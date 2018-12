21-jarige overvaller van bakkerij na 3 maanden opgepakt Jelle Houwen

09 december 2018

14u35 0

De politie van Oostende is er in geslaagd om een 21-jarige jongeman op te pakken die verantwoordelijk is voor de overval van bakkerij Deneubourg in Oostende. Op zaterdag 1 september drong de man met bivakmuts de bakkerij langs de Gistelsesteenweg binnen. Even na 18 uur ging hij naar de bediende achter de toonbank en haalde een pistool boven. Daarna eiste hij de inhoud van de kassa vooraleer hij er van door ging. De bediende raakte bij het incident niet gewond maar was wel sterk onder de indruk van de feiten. Sindsdien voerde politie een onderzoek naar de feiten en dat leidde nu tot een doorbraak meldt het parket van Brugge. De 21-jarige man, die geen gekende woonplaats heeft, werd zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge en zit sindsdien in de gevangenis.