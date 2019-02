21-jarige krijgt 10 jaar cel voor twee gewapende overvallen op supermarkten, alles samen moet hij 23 jaar brommen Siebe De Voogt

04 februari 2019

14u12 0 Oostende Een amper 21-jarige man uit Tienen heeft in de Brugse rechtbank tien jaar cel gekregen voor gewapende overvallen op de Aldi in Leuven en Gamma in Oostende. Alles bijeengeteld verzamelde de jonge Tienenaar nu al 23 jaar cel.

Ayoub A. (21) uit Tienen heeft nog maar eens een zware celstraf gekregen. De jonge crimineel kreeg tien jaar cel voor twee gewapende overvallen. En dat is niet de eerste keer. In 2015 kreeg A. in Antwerpen al zestig maanden cel voor gewapende overvallen op een Game Mania, een Total-tankstation, een apotheek en een Aldi-filiaal. Hij was op het moment van de feiten nog maar 17 jaar oud, maar werd als volwassene berecht. Een jaar later kreeg hij in Leuven zes jaar cel voor onder meer een zware overval op de Albert Heijn langs de Vaartkom in Leuven. Tien werknemers werden daarbij twee uur lang gegijzeld. Zijn laatste celstraf kreeg Ayoub A. in 2017: twee jaar cel met uitstel.

Overval op Aldi en Gamma

A. was op 18 juni vrij onder elektronisch toezicht, maar knipte zijn enkelband door. Die dag pleegde hij opnieuw een overval, deze keer op de Aldi langs de J.P. Minckelerstraat in Leuven. Op camerabeelden was te zien hoe hij met een bromfiets de parking opreed en het personeel bedreigde met een pistool. A. was duidelijk herkenbaar, want had enkel een petje op. Omdat hij vreesde dat de politie hem op de hielen zat, dook hij onder in een hotelletje aan de kust. Samen met een kompaan pleegde hij op 29 juni een gewapende overval op de Gamma in Oostende. Ze zetten een werknemer kort voor openingstijd een pistool tegen het hoofd. Samen met de man wachtten ze zijn collega op, die de sleutel van de kluis bij haar had. Uiteindelijk namen de twee overvallers de vlucht met 10.000 euro en een gsm van een van de personeelsleden.

Amateuristisch

De politie kon A. uiteindelijk opsporen omdat hij zijn gsm bleef gebruiken. “Het toont meteen hoe amateuristisch ze bij de overvallen te werk gingen”, pleitte zijn advocaat. “Mijn cliënt is geen gewetenloos monster. Hij belandde opnieuw in een verkeerd milieu na een dispuut met zijn werkgever, die hem niet wilde betalen, en had een pak gokschulden. Om die af te kunnen betalen, had hij snel geld nodig.”

A. bood tijdens de zitting vorige maand zijn verontschuldigingen aan bij de slachtoffers. Die moet hij nu in totaal meer dan 10.000 euro betalen. De kompaan met wie A. de overval op de Gamma in Oostende pleegde, kreeg vijf jaar cel. Nochtans beweerde Alex R. (22) uit Leuven niets met de feiten te maken te hebben.