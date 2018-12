21 alcoholsloten opgelegd in Brugse politierechtbank Parket houdt voor vierde jaar op rij themazitting bij start BOB-campagne Siebe De Voogt

04 december 2018

Voor het vierde jaar op rij organiseerde het Brugse parket vanmorgen bij de start van de BOB-campagne een themazitting rond alcohol. 38 beklaagden moesten zich in de politierechtbank verantwoorden voor het rijden onder invloed van alcohol. Door een nieuwe wet kregen 21 bestuurders, die na 1 juli betrapt werden met minstens 1,8 promille alcohol in hun bloed, een alcoholslot opgelegd. Dat slot moet dan voor een periode van één tot drie jaar in hun voertuig geïnstalleerd worden.

“De mensen moeten beginnen beseffen dat die straffen ook effectief uitgesproken worden”, klonk het. Politierechter Peter Vandamme verklaarde daarnaast ook enkele wagens verbeurd, waaronder vier Porsche’s en een BMW. Hieronder een bloemlezing van de meest opvallende zaken.

Liefst 3,62 promille

De trieste eer voor het hoogte promillegehalte tijdens de zitting, viel te beurt aan een bestuurder die op 1 mei een ravage veroorzaakte in Oudenburg. Stefaan C. reed er die dag omstreeks 18.15 uur een fietser aan. De vrouw kwam er gelukkig vanaf zonder zware verwondingen. Na de aanrijding knalde C. op een verkeersbord, om uiteindelijk tot stilstand te komen in de struiken. De politie snelde ter plaatse en stelde vast dat C. maar liefst 3,62 promille in z’n bloed had, het equivalent van een twintigtal glazen bier.

De man werd in het verleden al drie maal veroordeeld voor dronken rijden. Hij kampt naar eigen zeggen met een alcoholverslaving. “Ik heb me daarvoor laten behandelen en ben goed bezig”, beweerde hij. Politierechter Vandamme wees de onverbeterlijke chauffeur terecht. “U bent simpelweg een gevaar op de weg”, sneerde hij. Hij legde C. 3 maanden rijverbod en 1.600 euro boete op en verklaarde hem levenslang ongeschikt om te rijden.

Warme weer als excuus

Het warme weer van afgelopen zomer bleek tijdens de zitting meer dan eens een excuus voor bestuurders die een glas teveel op hadden. Zo ook bij een 53-jarige man uit Middelkerke die op 1 juli in de Spermaliestraat over de weg zwalpte. Luc B. werd langs de kant gezet door een politiepatrouille en bleek 2,30 promille alcohol in z’n bloed te hebben.

“Mijn cliënt kwam die dag van een BBQ”, pleitte zijn advocate. “Het was een warme zomer en hij had inderdaad een glas teveel op.” De man zelf beloofde de politierechter nooit meer te drinken als hij met de wagen rijdt en ontsnapte dan ook aan een alcoholslot. Hij moet wel een rijverbod van 2 maanden ondergaan en een geldboete van 1.600 euro betalen.

Onverbeterlijke dronken chauffeur

Verschillende bestuurders kwamen vanmorgen niet opdagen voor hun proces. Een alcoholslot was voor hen dan ook onvermijdbaar. Een 46-jarige man werd op 6 augustus rond 3.30 uur langs de kant gezet bij een alcoholcontrole in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Hij was duidelijk dronken en had volgens de ademanalyse 2,58 promille in z’n bloed. Eerder werd de man in 1999, 2006 en 2016 al veroordeeld voor intoxicatie achter het stuur. De politierechter legde hem dan ook 2 jaar lang een alcoholslot op, 6 maanden rijverbod en 3.200 euro boete.

Sensibiliseren

De themazitting rond alcohol in het verkeer is een jaarlijks weerkerend fenomeen in de Brugse politierechtbank. Bij de start van de BOB-campagne wil het parket op die manier de mensen sensibiliseren. “We hopen alleszins dat het een ontradend effect heeft”, zei de procureur na afloop van de zitting.