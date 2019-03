20ste editie muziekwedstrijd ‘Verse Vis’: wie treedt in de voetsporen van The Van Jets? Timmy Van Assche

01 maart 2019

17u58 0 Oostende Op zaterdag 30 maart is er een nieuwe editie van ‘Verse Vis’, het boeiende muziekconcours van muziekclub De Zwerver. Verschillende talentvolle bands uit West- en Oost-Vlaanderen nemen het tegen elkaar op met als inzet een plekje op het hoofdpodium van festival Leffingeleuren.

Voor de twintigste keer organiseert De Zwerver het concours voor jonge bands en artiesten uit West- en Oost-Vlaanderen. Hiermee gaat het op zoek naar de eerste naam voor Leffingeleuren, in september. “De oorsprong van dit evenement ligt in de opening van zaal De Zwerver, twee decennia geleden. Verse Vis staat open voor alle jonge bands van wie minstens de helft van de leden in West- of Oost-Vlaanderen wonen en die hun muziek live brengen. Er zijn geen beperkingen que genre en de inschrijvingen verliepen via de website vi.be”, laten de organisatoren weten. De formule bleef al die jaren grotendeels ongewijzigd. “De eerste edities was het nog een wedstrijd voor bands én djs, maar dat werd na een paar jaar afgeslankt naar een puur livegebeuren. In 2018 werd er ook éénmalig een themawedstrijd georganiseerd, ‘De Zwaarste Editie’, met als winnaar Highkick Wizzard.”

The Van Jets

Doorheen de jaren waren er een pak sterke en interessante winnaars die ook (inter)nationale bekendheid verworven. The Van Jets zijn ongetwijfeld de bekendste winnaars, maar ook dirk., SHHT, The Spectors en Tomàn legden nadien een mooi parcours af. Andere finalisten die het vermelden waard zijn: Umm, Uncle Wellington, Mickey Doyle (intussen Mooneye), Frie Maline en Alpha Whale.

Genomineerden

Galine (electropop), Kloothommel (melodieuze indierock), Ventilateur (jazz, rock, fusion, instrumentaal), Kookaburra (garagepunk), Crooked Steps (blues, rock), Mirek Coutigny (soundscape, nostalgische elektronica), Camillie Camille (singer-songwriter) en Philemon (lo-fi pop). De hoofdprijs voor de winnaar van de juryprijs is een plek op het hoofdpodium van Leffingeleuren ter waarde van 500 euro. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs, goed voor een concert in café De Zwerver in de reeks ‘Rough Diamonds’, ook ter waarde van 500 euro. De avond start al om 19 uur in muziekclub De Zwerver in Leffinge. Tickets kosten aan de deur 5 euro, houders van een Zwerver-pas mogen gratis binnen.