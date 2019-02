2000 bezoekers op eerste dag Horecabeurs Leen Belpaeme

25 februari 2019

18u53 0

Nog tot en met donderdag worden duizenden professionals uit de horecasector verwacht in het MEC Staf Versluys in Bredene. Ze kunnen er langslopen bij 170 standhouders op een oppervlakte van 7.050 m². De beurs is ondertussen een vaste afspraak in Bredene. Professionals kunnen er nieuwe trends ontdekken en relaties onderhouden. Op de eerste dag zijn er al 2000 bezoekers langs geweest. “We verwachten in totaal 8000 bezoekers”, vertelt schepen Alain Lynneel. “We hebben in totaal 20 nieuwe standhouders, maar er staan er nog altijd 200 op de wachtlijst. Een plaats is dan ook gegeerd.” De horecabeurs is ondertussen al aan de 11de editie toe. Horeca Vlaanderen merkte bij de start op dat er vorig jaar 7 procent meer faillissementen waren in vergelijking met 2017 in West-Vlaanderen. “Twee jaar na de invoering van de witte kassa is de sector de klap nog niet te boven gekomen. Er zijn extra maatregelen nodig want de vaste loonkost blijft een probleem voor de horeca”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. Daartegenover staat ook goed nieuws want er waren ook 9,5 procent meer starters in dezelfde periode. De kust en West-Vlaanderen is dan ook traditioneel een sterke horecaregio.