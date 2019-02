20 vluchtelingen opgepakt tijdens politieactie,

daarna 3 betrapt bij inbraakpoging Bart Boterman

12 februari 2019

17u35 0 Oostende Tijdens gerichte acties heeft de politie van Oostende op maandag 20 transmigranten zonder papieren opgepakt. Enkele uren na de actie kwam ook een melding van een inbraakpoging binnen. De politie kon drie daders arresteren. Ze waren evenzeer illegaal in het land.

De gerechtelijke actie van de politie van Oostende vond plaats tussen 14.30 uur en 22 uur op verschillende locaties op het grondgebied Oostende. Volgens korpschef Philip Caestecker wordt gericht gezocht op gekende plaatsen, zoals kraakpanden. Verschillende groepjes vluchtelingen zonder papieren werden zonder veel tumult opgepakt en ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. Het ging om in totaal twintig mensen.

Rond 3 uur ‘s nachts werd de politie opgebeld door een bewoner uit de Verenigde-Natiënlaan voor een inbraakpoging. Hij zag drie mannen weglopen nadat ze een raam insloegen en het alarm in werking trad. De politie was er snel bij en kon drie verdachten staande houden. Ze werden opgepakt, meegenomen voor verhoor en ook ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. Volgens korpschef Philip Caestecker is de aanwezigheid van transmigranten in Oostende de laatste maanden terug toegenomen. “Maar dat is elders ook zo. Velen zijn hier zonder meer, maar het brengt in sommige gevallen overlast mee zoals het kraken van panden of in dit geval criminaliteit. Als politiezone doen wij ons uiterste best om kort op de bal te spelen, met verschillende acties per maand. Maar ik val in herhaling als ik zeg dat dit een fenomeen is dat breder aangepakt moet worden”, reageert korpschef Philip Caestecker.