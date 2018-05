20 jaar Oxfam Oostende dankzij vrijwilligers 04 mei 2018

02u26 0

De tweedehandswinkel van Oxfam-Solidariteit in Oostende bestaat 20 jaar.





Dat werd op 20 april gevierd met onder meer een uniek biertje, Oxfam Teusje. De winst van de verkoop van het biertje gaat integraal naar de projecten van Oxfam. De werking wordt ondersteund door vrijwilligers en die werden in de bloemetjes gezet. Marijke Laperre, Anneke Alderweireldt en Leslie Wets leiden een team van een 30-tal vrijwilligers, waarvan Vera Deguffroy de oudste is op haar 79ste. Arlette Kellner en Arlette Debaene waren er dan weer bij van bij het prille begin.





(LBB)