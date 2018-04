20 jaar, maar nu al 100 medailles BENJAMIN LENIERE LOOPT OP EK G-ATLETIEK IN PARIJS LEEN BELPAEME

20 april 2018

02u49 0 Oostende Een bekroning voor het harde werk. Benjamin Leniere, op zijn 20ste al trotse eigenaar van meer dan 100 medailles in de loopnummers, mag in juli meedoen aan het EK G-atletiek in Parijs. Zijn familie hield een koekjesverkoop om alles te betalen.

Op zijn 7 jaar startte Benjamin, een jongen met een mentale beperking, eerder toevallig met atletiek. Marie-Christine Caron richtte toen een afdeling voor G-sport op bij Hermes Atletiekclub in Oostende, die ondertussen is overgegaan naar Houtland Atletiekclub in Torhout. "Ze kwam ons vragen of Benjamin het niet zag zitten om mee te doen. Zij trainde al atleten die niet mindervalide zijn, maar wou een G-afdeling oprichten. G-sport voor mensen met een beperking is nu ingeburgerd, maar 13 jaar geleden kon je dat nog nergens vinden", vertelt papa Marc Leniere.





Spierscheuren

Benjamin begon het steeds beter te doen en kan al een indrukwekkend palmares voorleggen. "Parantee, de Vlaamse vleugel van het Belgisch Paralympisch Comité, stelde een topsportstatuut voor. Sinds twee jaar heeft hij een speciaal statuut in de T20-classificatie. In deze categorie worden sporters met een mentale beperking ondergebracht. Hij moet nu ook testen doen, omdat er een afwijking opgemerkt is aan zijn onderbenen, waardoor hij misschien in een andere categorie zou terechtkomen. Hij heeft de jongste jaren veel blessures gehad, vooral spierscheuren, en dat komt door die afwijking", vertelt papa Marc. Benjamin kijkt er naar uit om in juli naar Parijs te gaan. Daar staat hij aan de start van de 800 meter, zijn favoriete afstand, en ook de 400 en 1.500 meter. Zijn familie organiseerde onlangs nog een koekjesverkoop om alles te betalen. "Het probleem met internationale wedstrijden is dat het inschrijvingsgeld al snel kan oplopen. Het is al moeilijk voor valide sporters om sponsoring te vinden, laat staan voor G-sporters. Via de actie hebben we wel geluk dat Kiwanis de inschrijving volledig wil betalen. Met het verblijf erbij kost alles samen immers 1.000 euro." De passie om ervoor te gaan, komt er onder meer door trainers Marie-Christine Caron en Anita Steer. Benjamin traint vier of vijf keer per week. "Ik ga vier of vijf keer lopen en tussenin werk ik op kracht. Ik heb thuis enkele fitnesstoestellen staan. Ik train elke dag op iets anders." Daarnaast is voldoende rust nemen ook belangrijk. "Mijn zus doet aan personal coaching en helpt mij ook met de juiste voeding. Ik ben er veel mee bezig, maar ik doe het dan ook enorm graag. Het geeft een boost als je kan winnen en daar ook appreciatie voor krijgt."





Benjamin heeft een blog waarop je zijn avonturen kan volgen: vanhermestotachilles.blogspot.be.