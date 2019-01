19-jarige die net vader is geworden, mag meteen cel in voor dealen JHM

17 januari 2019

11u55 7 Oostende Een amper 19-jarige jongeman uit Oostende riskeert 37 maanden cel voor het dealen van cannabis. Dat deed hij zelfs aan de schoolpoort. De man moest naar de gevangenis net toen zijn zoontje was geboren.

Sinds de geboorte zit Y.E. in de gevangenis. In totaal zou hij in Oostende drie kilogram cannabis hebben verkocht, ook aan minderjarigen. Y.E. deinsde er zelfs niet voor terug om te dealen aan de schoolpoort. Hij zat ook al in de cel in op verdenking van drie inbraken in Oostendse scholen. “En de dag na je vrijlating ben je opnieuw beginnen dealen”, zei de rechter. “En dan nog aan minderjarigen. Je hebt nu wel een baby, maar dat hield je eerder ook niet tegen.” Y.E. hoopt op een straf met uitstel omdat hij zegt dat hij nu van de drugs af is. Zijn verblijf in de drugsvrije afdeling in de gevangenis moet dat bewijzen. Daarvan legt hij op 24 januari de bewijzen neer. Hij riskeert 37 maanden cel.