19-jarige betrapt tijdens inbraak in wagen JHM

08 december 2018

19u35 0

De politie van Oostende heeft een 19-jarige jongeman op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een wagen. De 19-jarige Algerijn sloeg even voor 5 uur toe in de Luxemburgstraat in het centrum van Oostende. De man werd door de politie gearresteerd en opgesloten in de cel. Er werd een PV opgesteld.