18 kunstenaars maken 19 werken VOORBEREIDINGEN VOOR BEAUFORT 2018 ZIJN VOLOP BEZIG PAUL BRUNEEL LEEN BELPAEME GUDRUN STEEN

01 maart 2018

02u43 0 Oostende De voorbereidingen voor een nieuwe editie van Beaufort zijn volop bezig en vanaf 30 maart zullen de werken ook effectief te bezichtigen zijn. Er komen 19 kunstwerken van 18 kunstenaars in 9 kustgemeenten. Er werd opnieuw gekozen voor monumentale werken aan de rand van de zee.

Beaufort is een driejaarlijks kunstproject dat zich uitstrekt over de Belgische kust. De kunstenaars van Beaufort 2018 onderzochten de rol van monumenten in de publieke ruimte en denken na over de klimaatproblematiek.





"Tijdens deze zesde editie werken de kunstenaars rond het vrijdenkende karakter van de kust. Er is aan de Kust een open geest met een vleugje anarchie die tot de dag van vandaag voelbaar is", aldus Curator Heidi Ballet. Het enthousiasme bij de kustgemeente is alvast aanwezig. "Beaufort is een kunstproject dat mensen op een eenvoudige manier met kunst in contact brengt. Velen brengen immers niet graag een bezoek aan een museum. Doordat Beaufort zich volledig in de openbare ruimte afspeelt wordt de bezoeker rechtstreeks geconfronteerd met het kunstwerk. Daarnaast positioneert Beaufort de kust als een toeristische bestemming, wat ik alleen maar kan toejuichen", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort. Hier komt het werk 'Men' van de Deense kunstenares Nina Beier te staan. Nina Beier zoomt in op de beeldhouwtraditie van de publieke ruiterstandbeelden. De kunstenares verzamelde standbeelden die niet langer in de publieke ruimte staan en zal ze plaatsen in een formatie aan de rand van de zee.





In Koksijde komt een grote bal die opgebouwd is uit een heleboel glanzende objecten. De Panne pakte eerder al uit met het werk de 'De Drie Wijsneuzen'.





Pekingeenden

In De Haan maakte Xu Zhen een standbeeld dat gebaseerd is op het bronzen beeld van Artemision, een Grieks standbeeld dat Poseidon of Zeus voorstelt. Xu Zhen kopieerde het beeldhouwwerk en plaatste een aantal pekingeenden, een nationaal symbool van China, op de armen van het beeld. In Bredene komt er een werk op het strand aan strandpost 6 van Katja Novitskova. Zij onderzocht de wijzigingen in de ecologie van de Belgische kust, waar steeds meer dode dieren aanspoelen. Middelkerke is dan weer van plan om hun bestaande beeldenpark uit te breiden met The Navigator Monument, een enorm stuurwiel dat refereert naar het logo van de internetzoekmachine Netscape Navigator, dat in de jaren 90 populair was. De gemeente kocht het werk aan en zal het plaatsen tussen Westende en Middelkerke.





Kracht van de zee

Oostende koos voor een opvallend figuratief beeld, 'Monument for a Wullok'. Stief DeSmet poogde een wulk na te maken. Wetende dat hij het onderspit moet delven, werd 'Monument for a Wullok' een monument voor de kracht van de zee en de geheimen die ze niet prijsgeeft.