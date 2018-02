170 jaar oud orgel verhuist naar Bredene ANGLICAANSE KERK IS ERFSTUK KWIJT, MAAR KRIJGT WEL RESTAURATIE TIMMY VAN ASSCHE

28 februari 2018

02u47 0 Oostende Het Hooughuys-orgel in 'The English Church' wordt op dit moment ontmanteld om te worden heropgebouwd in de Bredense Sint-Theresiakerk. De anglicaanse kerk in Oostende zal binnenkort gerestaureerd worden en zal daarna deels gebruikt worden als exporuimte. De restauratie kost een miljoen euro.

De anglicaanse kerk in de Langestraat 101 werd in 1865 ingewijd. Daarvoor kon de geloofsgemeenschap terecht in de Kapel van de Witte Nonnen, op de plek waar nu De Grote Post staat. De kerk heeft haar bestaan te danken aan de Engelse, protestantse zeelui en handelaars die in de zestiende eeuw Oostende aandeden. Later groeide de gemeenschap nog dankzij de Britse toeristen. Nu is het aantal gelovigen sterk teruggevallen, al is er elke zondag nog een dienst.





Blikvanger van de kerk is zonder twijfel het kloeke orgel, gemaakt door Bruggeling Louis Hooghuys. Het bouwjaar is niet te achterhalen, maar valt zeker na 1845. Momenteel wordt het orgel, waarvan de eiken kast alleen al zo'n 800 kilogram weegt, minutieus ontmanteld door de firma De Munck-Claessens. "Het orgel heeft een grote erfgoedwaarde en is een van de oudste nog bespeelbare orgels in de stad. James Ensor zou er nog op gespeeld hebben, al kan dat niet met zekerheid gesteld worden", vertelt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). "We schenken het orgel aan de Sint-Theresiakerk in Bredene. Daar waren ze op zoek naar een orgel."





Niet ver van Oostende

Is dat geen groot verlies voor Oostende? "Onze stad telt al dertien prachtige, bespeelbare orgels die volgens kenners tot de absolute top behoren, zoals in de Sint-Petrus- en Pauluskerk, de Sint-Jozefskerk en Sint-Janskerk. Liefhebbers kunnen straks in Bredene terecht, waar het orgel daadwerkelijk zal bespeeld worden. En, geef toe, Bredene is niet zo ver van Oostende." Jeannot Van Hille van de Sint-Theresiaparochie pikt in. "Onze kerk heeft al een harmonium, maar het Hooghuys-orgel is een verrijking voor heel Bredene. We hopen er tegen volgende kerst te kunnen op spelen, en vervolgens tijdens elke viering."





Herbestemming

De historische kerk in de Langestraat wordt nog dit voorjaar onder handen genomen. "Het kerkgebouw is eigendom van de stad, maar de kerkfabriek gebruikt het gebouw", vervolgt Plasschaert. "We zullen de kerk volledig restaureren en herbestemmen. De loodramen aan de straatkant worden vervangen, binnen worden de muren opnieuw gepleisterd en maken we het dak open zodat je het gebinte kan zien. Het prachtige loodraam binnen, dat herinnert aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, wordt behouden. Er komt een glazen inkom en nieuwe trap naar het kerkkoor. De kerkzaal zal voor twee derde gebruikt worden voor tentoonstellingen van lokale kunstenaars en voor lezingen. We maken ook de link met het stadsmuseum even verderop. Het resterende deel van de kerk blijft behouden voor vieringen. De renovatie kost een miljoen euro, maar we krijgen 30 procent Vlaamse subsidies."





De renovatie van de kerk moet in het tweede deel van 2019 klaar zijn.