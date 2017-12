17-jarige betrapt in auto van moeder 02u39 0

In de Alfons Pieterslaan in Oostende werd zondagavond even voor 20 uur een 17-jarige jongen zonder rijbewijs aangetroffen in de wagen van zijn moeder. De jongeman had zonder toestemming de sleutels genomen en wilde aan het station enkele vrienden oppikken. De politie zette hem aan de kant en liet hem een ademtest afleggen. Die bleek negatief. De jongen kreeg wel een pv mee naar huis. (SDVO)