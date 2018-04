17 jaar oude Jack Russel gedumpt in 't Bosje 07 april 2018

Het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust is onthutst over de vondst van een oude Jack Russel in het Maria Hendrikapark in Oostende, beter gekend als 't Bosje. "Het hondje werd vrijdagmiddag aangetroffen door een wandelaar. Het dier zat vast in een transportbox voor katten en was doelbewust achtergelaten. Het dier is volgens de chip 17 jaar oud, maar de gegevens over de eigenaar kloppen niet meer. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn werkelijk geschokt over de vondst. Normaal gezien krijgen we in deze periode de 'afgedankte kerstcadeaus' binnen, maar dit is werkelijk ongezien wreed", zegt Fabrice Goffin, voorzitter van het dierenasiel. Het dier werd onmiddellijk naar de dierenarts gebracht. "Buiten gehoor-, tand- en zichtproblemen verkeert de hond in een goede algemene toestand. Uiteraard zal het asiel voor de nodige verzorging zorgen en kijken we uit voor een nieuwe thuis", besluit een verontwaardigde Fabrice Goffin. (BBO)