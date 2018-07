150 producties en 710 presentaties op 30 verrassende locaties 25 juli 2018

02u45 0 Oostende Theater aan Zee biedt dit jaar opnieuw 150 verschillende producties met maar liefst 710 presentaties op 30 locaties op 10 dagen tijd.

Er zijn maar liefst 12 premières, twee avant-premières en één try-out. Locatietheater is voor TAZ uitgegroeid van een noodzaak tot een absolute troef. Zo kan je prachtige voorstellingen zien in een unieke setting. Dit jaar kan je ondermeer terecht op Scheepswerf IDP, provinciedomein Raversyde, de binnentuin van Kunstencampus aan zee en in de Fortstraat.





Familiepark

Het centrale ontmoetingspunt blijft het Leopoldpark waar je terecht kan voor een gezellige babbel, maar ook voor meer informatie. Hier krijgt ook het Familiepark opnieuw een belangrijke rol om kinderen warm te maken voor theater met 18 voorstellingen en 6 doeactiviteiten. Het park opent op zaterdag 28 juli om 11 uur met de Hopfrog Fanfare. (LBB)