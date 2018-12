15 maanden cel voor vrouw die tijdens zwangerschap heroïne bleef gebruiken Siebe De Voogt

17 december 2018

15u29 0 Oostende Vier mannen en een vrouw zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor het dealen van heroïne en verschillende andere soorten drugs. Een 34-jarige vrouw die zelfs tijdens haar zwangerschap heroïne gebruikte, kreeg 15 maanden cel met uitstel.

De vijf beklaagden kwamen in het vizier van de speurders in het onderzoek naar twee Rotterdammers, die de voorbije jaren zowat heel de provincie West-Vlaanderen voorzagen van heroïne. Jamal en Yassine El M. kregen daarvoor recent nog respectievelijk 12 en 10 jaar cel. M.V. (36) uit Oostkamp kwam als klant van de Rotterdammers in beeld. Hij bleek uiteindelijk een kleinere vis in het verhaal te zijn. Via zijn contacten kwamen de speurders uit bij de Oostendse T.P. (34) en I.R. (27). Hij zou op enkele maanden tijd in Oostende minstens een kilo heroïne gedeald hebben. Verder kliste het gerecht ook een 34-jarige dealer uit Lichtervelde. P.H. verkocht onder meer in z’n thuisgemeente, Heist en Torhout. Bij een huiszoeking trof de politie 81 gram heroïne aan.

Drugsverslaving

Alle vijf beklaagden kampten met een drugsverslaving en verkochten de drugs naar eigen zeggen om hun eigen heroïne te kunnen betalen. Bij T.P. thuis troffen de speurders een van haar kinderen aan tussen gebruikte spuiten. Volgens het openbaar ministerie gebruikte de vrouw ook tijdens haar zwangerschap. De rechtbank legde haar maandagmorgen 15 maanden cel met uitstel op. P.H. kreeg 37 maanden cel, de andere beklaagden celstraffen van 15 tot 30 maanden. In totaal verklaarde de rechter 16.500 aan drugsgeld verbeurd.