15-jarigen stelen paar schoenen maar politie klist ze

02 maart 2019

In de Kapellestraat in Oostende stalen twee minderjarigen zaterdagmiddag een paar schoenen in een schoenenwinkel. De zaakvoerder van de winkel in de bekende winkelstraat had hen echter in de gaten. Van zodra de dieven dat zagen namen ze de benen. De politie werd gebeld en die kon de twee vrij snel vatten even verder. Het gaat om twee 15-jarigen die in Bredene en Diksmuide wonen. Er werd een PV opgesteld.