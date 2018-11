14 pakjes gestolen uit bestelwagen koerierdienst 23 november 2018

Een werknemer van een koerierbedrijf heeft gisteren rond 11 uur 's morgens de politie gebeld nadat hij had opgemerkt dat er was ingebroken in zijn bestelwagen. Het voertuig stond geparkeerd in de Blauwkasteelstraat. Een dief had het slot van de achterdeuren geforceerd. Volgens de politie werden er veertien pakketjes gestolen die nog moesten worden afgeleverd. De politie is een onderzoek opgestart onder meer op basis van camerabeelden. Het is niet duidelijk of de dief wist wat hij of zij aan het stelen was. Wellicht werden de pakjes overgeladen in een ander voertuig. (BBO)