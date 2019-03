120 oproepen voor carnavalsstorm in Oostende Bart Boterman

10 maart 2019

19u24 5 Oostende In Oostende zijn volgens de politie zondag 120 oproepen binnengelopen voor stormschade. Grote ravages bleven uit.

“Het ging om afgewaaide stukken van daken, stukgeslagen ramen, weggewaaide zonnepanelen, losgeslagen isolatiemateriaal, ingestorte muren, torenkranen die gevaarlijk bewogen en balustrades die dreigden naar beneden te komen”, verduidelijkt commissaris Carlo Smits. “Verschillende straten werden een tijdje afgesloten, zoals delen van de Torhoutsesteenweg rond 13 uur, een kwartier later delen van de Van Iseghemlaan en rond 14 uur de omgeving van de Vergeet-mij-nietjeslaan in Mariakerke”, weet Smits.

Schade bij burgemeester

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) had naast het uitvaardigen van veiligheidsmaatregelen, onder andere door het afgelaste carnaval, ook thuis wat werk aan de winkel. In zijn tuin waaide een Franse eik om, al bleef dat verder zonder veel gevolg. Ook in het Maria-Hendrikapark en op andere plaatsen in Oostende kraakten heel wat bomen af of werden ontworteld. Er wacht de stadsdiensten morgen stevig opruimwerk in ‘Het Bosje’.

Ook een vliegtuig van TUI vanuit Malaga moest een eerste landingspoging afbreken door de hevige windstoten. Bij een tweede poging lukte het toch. De brandweer heeft nog de hele avond werk om alle oproepen af te handelen.