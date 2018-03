120 jaar oud, maar nog altijd topfeest BAL RAT MORT FLITST 1.100 GASTEN TERUG NAAR 50'S EN 60'S LEEN BELPAEME

05 maart 2018

02u34 0 Oostende 120 jaar al feesten ze zich in Oostende te pletter tijdens Bal Rat Mort. In het Kursaal beleefden de 1.100 bezoekers, getooid in Grease-pakjes of met een stevige vetkuif, zaterdagavond een flashback naar de fifties en sixties. "De dag nadien denken veel gasten al na over hun outfit van volgend jaar."

Midden in het carnavalsweekend moest je voor een leuk themafeest in het Kursaal zijn. Een knap aangeklede inkomhal dompelde de feestvierders onmiddellijk onder in de sfeer van 'Grease, an evening of 50's & 60's fun', met ook twee Cadillacs voor de deur, een 'beauty boudoir', een 'Candy shop' en hamburgers. Elevation DanceCademy en Dixieland Streetband stonden in voor de sfeervolle ontvangst.





Zwierige rokjes

Aan de kostuumwedstrijd namen 90 bezoekers deel, maar velen hadden hun best gedaan om zich uit te dossen in het thema. Denk: zwierige rokjes met witte kousen voor de dames, lookalikes van John Travolta uit Grease en het befaamde zwarte pakje van Olivia Newton-John. Veerle Sleeuwagen won er uiteindelijk zelfs de reis naar Barcelona mee. Bal Rat Mort lokt anno 2018 een mix van twintigers en dertigers die opgaan in het thema, tot oudere bezoekers die - strak in het pak - zich met evenveel overgave op de dansvloer smijten. Ook van de partij: heel wat leden van Cercle Coecilia, de organisatie die 120 jaar geleden aan de basis van het bal lag.





James Ensor

Bal Rat Mort is dan ook feesten in de voetsporen van schilder James Ensor. "In 1898 werd de eerste versie van Bal Rat Mort uit de grond gestampt door Ensor en zijn vrienden, die een liefdadigheidsbal wilden organiseren", legt Gwendoline Nys van het Kursaal Oostende uit.





"120 edities later blijft het evenement in trek. Themafeesten zijn in West-Vlaanderen nog altijd redelijk uniek, zeker in de grootorde van een Bal Rat Mort dat toch een internationaal publiek aantrekt. Gasten vertrekken met een goed gevoel naar huis en beginnen de dag erop al na te denken over hun outfit van het jaar nadien."





De bezoekers genoten met volle teugen. "Het is de eerste keer dat ik kom", vertelt Marijke Laperre uit Oostende. "Ik was vooral geïnteresseerd in het thema. Vroeger vond ik het bal nogal oubollig, maar de fifties zijn echt nostalgie voor ons. We dansen op de muziek van toen wij uitgingen." Ook Christophe Dutoict is fan van het concept. "Vorig jaar werd ik meegevraagd door iemand, maar ik had zo mijn twijfels, omdat het bal in het verleden niet altijd een goede naam had. Maar nu blijkt het echt wel amusant."