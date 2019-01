12 dronken feestvierders ter ontnuchtering naar politiekantoor MMB

01 januari 2019

17u18

De overgang van Oud naar Nieuw in Oostende verliep zonder noemenswaardige incidenten.De meeste problemen werden veroorzaakt door personen die te diep in het glas hadden gekeken en voor overlast zorgden. Een 12-tal personen dienden ter ontnuchtering te worden overgebracht naar het cellencomplex. De politie hield op diverse locaties een extra oogje in het zeil om alles veilig te laten verlopen.