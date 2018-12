100 Vespa’s met kerstverlichting rijden zaterdag door Oostende Leen Belpaeme

19 december 2018

12u59 3 Oostende Zaterdag 22 december organiseert Vespa Club Oostende zijn jaarlijkse Kerstrit. Niet minder dan honderd Vesparijders schreven zich in.

“Voor velen is deze paraderit met versierde Vespa’s dan ook het echte startschot van het eindejaar”, zegt VCO-voorzitter Manu Mommerency. Niet alleen de Vespa’s zijn versierd met tientallen, soms honderden kerstlichtjes en -attributen, ook de rijders zijn verkleed in het thema. “Er zijn natuurlijk heel wat kerstmannen, maar ook hier en daar een rendier of een cadeautje. Het hoort bij de sfeer die de club wil uitstralen, zelfs onze wegkapiteins zijn verkleed, hoewel ze natuurlijk wel voldoen aan de wettelijke verplichtingen.”

Dit jaar doet de club opnieuw Christmas Village op het Vissersplein aan, waar de Vespa’s tussen 17.15 uur en 18 uur op de rode loper staan. Daarna zet de stoet zich onder politiebegeleiding weer in beweging langs de Zeedijk en het Wapenplein, om vervolgens door de lichtstraat naar de festiviteiten van Winter in het Park in het Leopoldpark te rijden. Dit jaar rijden de Vespisten ten voordele van Arktos, dat ook in Oostende kwetsbare jongeren bijstaat. Het opgehaalde bedrag wordt verdubbeld door de leden van Kiwanis Oostende Noordzee.