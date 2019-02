100.000 schelpen verzamelen, dat is het doel van de tweede Grote Schelpenteldag Leen Belpaeme

07 februari 2019

17u14 0 Oostende Op zaterdag 16 maart staat onze kust opnieuw in het teken van de schelp met de tweede editie van de Grote Schelpenteldag.

Vorig jaar vond de Grote Schelpenteldag voor het eerst plaats aan onze kust. Toen verzamelden, telden en identificeerden 400 burgers op alle tien strandtelposten samen 30.000 schelpen, goed voor meer dan 50 verschillende soorten. De meest voorkomende schelp bleek toen de kokkel. Het gure weer speelde de organisatie echter parten. De ambities voor de tweede editie zijn dan ook groter. Streefdoel is om, met de hulp van vermoedelijk enkele duizenden deelnemers, de kaap van de 100.000 schelpen te halen. Na het tellen worden de verzamelde schelpen terug naar het strand gebracht. De opdracht voor de deelnemers is duidelijk: verzamel en inventariseer honderd schelpen op een of meerdere locaties aan het Belgische strand. Op elke locatie vind je een infostandje met mensen die je op weg helpen met de verzamelmethode en het op naam brengen van je vondsten. Alle gegevens komen in een databank terecht, zodat de onderzoekers ermee aan de slag kunnen. “We kunnen heel wat leren uit de gegevens. Schelpen zijn skeletten die iets vertellen over de levende wezens in onze Noordzee. Zo zijn schelpen bijvoorbeeld gevoelig aan temperatuur. Als het klimaat opwarmt, dan zullen we misschien wel meer warmwatersoorten vinden. We zullen ook een zicht krijgen op de exoten die vrijwillig of onvrijwillig in onze Noordzee geïntroduceerd werden”, licht Jan Seys van het VLIZ toe.

In de tien kustgemeenten staan schelpenkenners paraat om de deelnemers bij te staan. Gratis inschrijven kan op www.groteschelpenteldag.be.