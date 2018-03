10 jaar Champagnefestival 16 maart 2018

In de Hippodroom van Oostende is er vandaag, zaterdag en zondag opnieuw Champagnefestival, de tiende editie al. Het programma start vandaag vanaf 17 uur met doorlopend degustaties en catering tot 22 uur. Er is vanavond ook een live-optreden. Op zaterdag kan je al terecht op de beurs vanaf 10 uur. Er is een ruilbeurs voor de capsuleverzamelaars tot 16 uur. Reservatie is verplicht via nancy.cattrysse@telenet.be. Zondag is er om 9 uur een champagneontbijt. Reservatie via nancy.cattrysse@telenet.be. Dit ontbijt is ten voordele van het Fonds Danick





Minne. Er is livemuziek door Jo Arend. Na het ontbijt zijn er doorlopende degustaties en catering tot 18 uur en livemuziek. Het ontbijt kost 25 euro, inclusief twee glazen champagne. (LBB)